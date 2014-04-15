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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 06:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 53.09 +0.66 +1.26 4922330

搜狐 61.17 +1.70 +2.86 1114189

网易 69.53 +0.38 +0.55 778754

百度 155.47 +1.72 +1.12 5358186

台湾

台湾积体电路 20.51 +0.25 +1.23 4536437

联电 2.09 +0.00 +0.00 370599

日月光 5.63 +0.07 +1.26 135354

矽品精密 6.92 +0.07 +1.02 829566

和信超媒体 1.16 -0.07 -5.69 405691

友达 3.72 -0.14 -3.63 179584

中华电信 31.14 -0.01 -0.03 19638

台湾国际航电 55.43 +0.32 +0.58 1248370

香港

中国移动 46.60 -0.83 -1.75 156885

中国联通 13.67 -0.14 -1.01 97996

中国电信 44.82 -0.60 -1.32 13347

中芯国际 3.85 +0.00 +0.00 21910

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 130

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数

(整理 龚芳)
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