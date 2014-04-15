《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月15日

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 53.09 +0.66 +1.26 4922330
搜狐 61.17 +1.70 +2.86 1114189
网易 69.53 +0.38 +0.55 778754
百度 155.47 +1.72 +1.12 5358186
台湾
台湾积体电路 20.51 +0.25 +1.23 4536437
联电 2.09 +0.00 +0.00 370599
日月光 5.63 +0.07 +1.26 135354
矽品精密 6.92 +0.07 +1.02 829566
和信超媒体 1.16 -0.07 -5.69 405691
友达 3.72 -0.14 -3.63 179584
中华电信 31.14 -0.01 -0.03 19638
台湾国际航电 55.43 +0.32 +0.58 1248370
香港
中国移动 46.60 -0.83 -1.75 156885
中国联通 13.67 -0.14 -1.01 97996
中国电信 44.82 -0.60 -1.32 13347
中芯国际 3.85 +0.00 +0.00 21910
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 130
(完)
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
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(整理 龚芳)
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