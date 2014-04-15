《美债周三展望》公债收益率下跌，因乌克兰紧张局势带动避险买盘

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)

* 公债价格上涨，因乌克兰紧张局势引发避险买盘

* 纽约联储银行制造业数据令人失望，通胀数据温和

* 美联储买入22亿美元2020-2021年到期公债

路透纽约4月15日 - 美国公债价格周二上涨，因乌克兰紧张局势不断升级，引发避险买盘，且纽约联储银行制造业调查直指经济动能迟滞。

地缘政治紧张局势升级，因俄罗斯宣称，乌克兰接近内战的边缘，因乌克兰政府表示，正在进行针对亲俄罗斯的分离主义者的“反恐怖主义行动”，在接近该国冲突地区的东部城镇看到了军队和装甲车。

对冲突升级的忧虑令美债买盘增加，此前纽约联储银行4月制造业数据低于3月，且低于预期，带动美债买盘。

“这令长债的涨势扩大；新兴市场整体受创，”瑞信利率策略师Michael Chang说。

指标美国10年期公债 价格上涨6/32，收益率报2.62%，低于周二稍早的2.66%。

30年期公债 价格上升19/32，收益率从稍早的3.50%下降至3.45%。

劳工部周二公布，3月消费者物价指数(CPI)上扬0.2%，因食品价格和住房成本，尤其是房租，涨幅抵消了汽油价格的跌幅。2月CPI涨幅为0.1%。分析师之前预计，3月CPI增长0.1%。 数据公布后，短期美债收益率短暂上涨。

财政部周四将标售180亿美元五年期通胀保值债券(TIPS)。

自美联储去年暗示联储将开始缩减月度购债规模以来，美国通胀保值债券表现落后，投资人担心有什么因素会推高通胀。

投资人将审视周三公布的楼市数据，看看在多个月来表现迟滞、被许多人认为是受冬季天气拖累后，楼市活动是否出现增长。

“当阴霾散去，如果楼市数据还没有起色，那将是一大问题，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg说。

美联储周三将公布褐皮书。

美联储主席叶伦周三还将就经济发表讲话。她在周二谈到市场监管，但没有提及货币政策。

费城联邦储备银行制造业指数将在周四公布。

公债市场周四将提早收市，因周五为耶稣受难日假期，债市将休市一天。

美联储周二买入22亿美元2020-2021年到期公债，周三将买入9-11.5亿美元2036-2044年到期公债。(完)

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