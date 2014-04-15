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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值    
    4月14日当周
    
    4月16日(三)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    4月17日(四)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月18日(五)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    
    4月21日当周
    
    4月21日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月22日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月23日(三)
    0130  澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)            第一季              --      +0.8%
                                   (较上年同期)                          --      +2.7%
                央行CPI加权中值(较前季)                                  --      +0.9%
                               (较上年同期)                              --      +2.6%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                  --      +0.9%
                               (较上年同期)                              --      +2.6%
    2100  新西兰央行利率决议                          --                3.0%     2.75% (完)
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