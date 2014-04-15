欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月14日当周 4月16日(三) 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差12.62 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差3.65 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 减少3 减少3.46 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月 7.1% 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) +1.8% +1.4% (不包括奖金)(较上年) +1.7% +1.3% 0900 欧元区通胀率(较前月) 3月终值 +1.0% +0.3% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 19.0 4月17日(四) 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 3月 持平 持平 (较上年同期) -0.7% -0.9% 4月18日(五) 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 2月 -- +4.8% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +2.6% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 2月 -- +1.2% 工业销售(较上年同期)(未经季节调整) -- +3.0% 0900 意大利薪资指数(较上月) 3月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 4月21日当周 4月21日(一) 暂无重要经济指标公布。 4月22日(二) 1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负9.3 4月23日(三) 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 52.1 Markit服务业PMI -- 51.5 Markit综合PMI -- 51.8 0730 德国Markit制造业PMI 4月初值 -- 53.7 Markit服务业PMI -- 53.0 Markit综合PMI -- 54.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 -- 53.0 Markit服务业PMI -- 52.2 Markit综合PMI -- 53.1 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 4月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 正74.8 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余2.04(完)