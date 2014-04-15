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市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 06:55 BJT

****欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
     
    
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值
     
    4月14日当周
     
    4月16日(三)  
    0800  意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                      2月        --    顺差12.62
                  全球贸易收支(亿欧元)                                 --     顺差3.65
    0830  英国请领失业金人数(万人)                          3月     减少3     减少3.46
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至2月三个月       7.1%        7.2% 
          英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)                     +1.8%       +1.4%
                            (不包括奖金)(较上年)                     +1.7%       +1.3%  
    0900  欧元区通胀率(较前月)                          3月终值      +1.0%       +0.3%
                  (较上年同期)                                       +0.5%       +0.5%
    0900  瑞士ZEW投资者信心指数                             4月       --          19.0 
    
    4月17日(四)
    0600   德国生产者物价指数(PPI)(较上月)                  3月       持平        持平       
                              (较上年同期)                           -0.7%       -0.9%  
    
    4月18日(五)
    0900   意大利工业订单(较前月)(经季节调整)               2月        --       +4.8%
                  工业订单(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +2.6%
           意大利工业销售(较前月)(经季节调整)               2月        --       +1.2%
                  工业销售(较上年同期)(未经季节调整)                   --       +3.0%  
    0900   意大利薪资指数(较上月)                           3月        --       +0.1%
                     (较上年同期)                                      --       +1.4%  
    
        
    4月21日当周     
  
    4月21日(一)   
    
    暂无重要经济指标公布。 
    
    4月22日(二)
    1400  欧元区消费者信心指数                              4月        --        负9.3
    
    4月23日(三) 
    0700  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           4月初值        --         52.1
                Markit服务业PMI                                        --         51.5
                Markit综合PMI                                          --         51.8
    0730  德国Markit制造业PMI                           4月初值        --         53.7
                Markit服务业PMI                                        --         53.0
                Markit综合PMI                                          --         54.3
    0800  欧元区Markit制造业PMI                         4月初值        --         53.0
                  Markit服务业PMI                                      --         52.2
                  Markit综合PMI                                        --         53.1 
    0830  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果              4月         --        0-9-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0830  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 3月         --       正74.8
              公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                          --     盈余2.04(完)
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