更新版 1-美股业绩：英特尔第一季净利下滑但好于市场预期，股价盘后上涨

周二的财报纳入了一项新的财务报告结构，以便更好地反映公司对两个较小关键领域的关注：移动领域以及不断扩张的物联网领域。财报还包括基于最新业务架构的回溯性业绩。

英特尔称，第一季移动通信事业部营收为1.56亿美元，较上年同期下滑61%。

英特尔报告，首季净利为19.47亿美元，合每股盈利0.38美元，上年同期为净利20.45美元，合每股0.40美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师的平均预估为每股盈利0.37美元。

公司在周二的声明中称，首季营收为127.6亿美元，上年同期为125.8亿美元。分析师预期为128.14亿美元。

英特尔曾经低估了智能手机和平板电脑的影响，在当下智能手表等可穿戴电脑设备兴起潮流中，公司希望确保不被甩下。3月，英特尔收购了可穿戴健康跟踪设备生产商Basis Science。

但是，业界观察人士认为智能服装不会很快获得消费者的青睐。分析师怀疑，可穿戴设备芯片将难以填补个人电脑行业萎缩致使英特尔丧失的许多业务。

英特尔首席执行官克兰尼克(Brian Krzanich)已经将今年的平板电脑芯片出货目标定为4,000万，2013年出货量为1,000万。为实现这一目标，英特尔向制造商大力提供成本补贴，让他们在将来的平板电脑产品中使用其芯片。

英特尔的数据中心事业部第一季营收为31亿美元，较上年同期增长11%。

公司预期截至6月的第二季营收为130亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为129.57亿美元。

英特尔股价盘后上扬1.6%。常规交易时段在Nasdaq市场收涨0.8%，报26.77美元。(完) (编译 徐文焰/王兴亚；审校 龚芳/郑茵)