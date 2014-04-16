《焦点》经历两年高增长后，丰田汽车高层对前景出言谨慎

**打压行业动能**

在日本制造业中，汽车业一直展示出了特别的韧性。而日圆汇率波动对汽车业获利的冲击或将伤及这种韧性。

根据日本央行近期的一份报告，名古屋及周边地区是日本经济表现最佳的地区之一。该地区是丰田汽车及其供应商的驻地。

丰田还设定了今年春季一系列加薪的基准。日本首相寻求企业加薪，来让“安倍经济学”的政策措施不会止步于初始的刺激作用，而是实现可持续的收入-支出-投资增长循环。

但是，过去一周接受采访的丰田高管对前景谨慎，没有心思进行大规模支出。

“如果我们根据过去几年的成长速度做计划，最终情况将不会很好，”一位高管说，其并对过度扩张和产能过剩的风险提出警告。

这种缓慢稳定的步伐符合社长丰田章男采取的保守立场。丰田章男将此前全球召回事件背后的问题以及产能过剩归咎于大举扩张。

此后丰田不再强调数字目标，这与大众汽车执行长Martin Winterkorn的雄心形成对比，后者七年前设定目标2018年之前每年销量达到1,000万辆。

IHS Automotive高级分析师Satomi Hamada称，现在看，两家公司今年都可能实现销售1,000万辆的里程碑，大众未来几年则有可能超越丰田。

她表示，丰田的传统据点如日本、泰国和北美市场的增长步伐可能放缓。不过，大众在中国市场占据主导地位，远超丰田及其他日本车企。

丰田章男的言论表明，他似乎并不担忧上述前景。

“如果一棵树突然很快生长，树干的年轮就会不均匀，这棵树就不够结实，”他在12月对记者表示，“以稳定的步伐匀速生长，才能成就强壮的树干。”(完)