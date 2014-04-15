《综述》乌克兰对亲俄分离主义份子发动“逐步式”打击，但行动有限

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
乌克兰国家安全部门表示，“反恐”行动亦会涉及到斯拉夫扬斯克附近的分离主义份子，但没有相关行动的即刻证据。
不过，基辅的行动标志着冷战以来东西方最严重危机的升级。
这种僵局引发西方国家和基辅担忧，俄罗斯可能进行军事干预来“保护”乌克兰东部的俄语居民。
俄罗斯外交部称对乌克兰东部地区出现伤亡的报导“非常担忧”，但不清楚此类事件发生在何处。
美国总统奥巴马一名发言人称，乌克兰政府有责任对东部地区的“挑衅”作出回应，但美国未考虑向基辅派遣武装力量。
白宫表示，正在“慎重考虑”增加制裁。但美国国务院称，在周四日内瓦会议前，不太可能有类似行动出台。美国、欧盟和乌克兰官员将在日内瓦会议上努力说服俄罗斯平息当前局势。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。