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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 07:59 BJT

《综述》乌克兰对亲俄分离主义份子发动“逐步式”打击，但行动有限

乌克兰国家安全部门表示，“反恐”行动亦会涉及到斯拉夫扬斯克附近的分离主义份子，但没有相关行动的即刻证据。

不过，基辅的行动标志着冷战以来东西方最严重危机的升级。

这种僵局引发西方国家和基辅担忧，俄罗斯可能进行军事干预来“保护”乌克兰东部的俄语居民。

俄罗斯外交部称对乌克兰东部地区出现伤亡的报导“非常担忧”，但不清楚此类事件发生在何处。

美国总统奥巴马一名发言人称，乌克兰政府有责任对东部地区的“挑衅”作出回应，但美国未考虑向基辅派遣武装力量。

白宫表示，正在“慎重考虑”增加制裁。但美国国务院称，在周四日内瓦会议前，不太可能有类似行动出台。美国、欧盟和乌克兰官员将在日内瓦会议上努力说服俄罗斯平息当前局势。
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