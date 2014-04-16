《综述》乌克兰对亲俄分离主义份子发动“逐步式”打击，但行动有限

**俄罗斯股价下跌**

有关乌克兰东部军事行动的消息导致俄罗斯股价大跌，莫斯科市场主要股指下挫约3%。

目击者称，至少有15辆悬挂乌克兰旗帜的装甲运兵车，停靠在斯拉夫扬斯克以北约50公里(30英哩)的路边。

身负迷彩装备、并携带自动武器和榴弹发射器的乌克兰军队驻扎在附近，道路附近还有一家直升机，和几辆载有内政部人员的大巴士。

在斯拉夫扬斯克，分离主义者已经夺取了当地的警察和国家安全机构总部。

危机还让人担心俄罗斯可能切断对乌克兰的天然气供应，进而中断对欧盟国家的天然气输送。俄罗斯天然气出口商Gazprom 承诺仍将是欧盟可靠的供应商，但德国能源公司RWE 周二开始向乌克兰供气，将中欧一条通常由东向西的管线输送方向反转。(完)