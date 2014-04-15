更新版 1-美国金融：叶伦称正考虑针对华尔街出台更严格的监管措施

美国正准备实施新的国际资本和流动性标准，即巴塞尔协议III，将在2015年到2019年初分阶段落实。该规定旨在帮助银行抵御短期融资危机。

叶伦表示，美联储官员正“积极考虑”是否需要采取更多措施来应对短期趸售(批发)融资市场的风险，该市场是企业融资的重要来源。

这个市场的参与企业是金融危机的主角，当时投资者逃离雷曼兄弟、甚至也远离以往被视为超级安全的货币市场共同基金等机构。

叶伦指出，国际上采用的巴塞尔标准要求银行分别持有现金和债券缓冲，“并不能完全解决与短期趸售融资相关的金融稳定问题。”

她说，更严格的资本和流动性规定可能只适用于最大和最复杂的银行，而其他措施，例如企业在证券交易中可以在多大程度上依赖借款的规定等，可能扩大涵盖范围。(完)