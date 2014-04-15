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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 07:16 BJT

《汇市简讯》澳元/美元开盘下滑，受商品价格下跌拖累

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* 澳元/美元低见0.9337，受黄金和铜价深跌影响

* 澳元是周二表现最差的币种，周一则表现最好

* 新兴市场资产承压，拉美股市跌2.27%

* 中国今日将公布GDP、零售销售和工业生产数据

* 若中国数据疲弱，澳元恐将全线承压

* 澳元/美元在0.9350交投，此前新西兰公布的CPI疲弱，推动新西兰元/美元下挫0.30%

* 4月9日触及的0.9335将是支撑位(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
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