美国与加拿大经济指标预测--4月16日-4月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月14日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月16日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月11日当周 -- 351.0 再融资指数 -- 1,322.9 1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 97.3 90.7 建筑许可年率(万户) 100.8 101.4 1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.5% +0.6% 制造业产出(较前月) +0.5% +0.9% 产能利用率 78.7% 78.4% 1400 加拿大央行公布利率决定 -- 1.0% 1.0% 4月17日(四) 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.8% (较上年同期) +1.4% +1.1% 央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.7% (较上年同期) +1.3% +1.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月12日当周 31.5 30.0 四周均值(万人) -- 31.625 续请失业金人数(万人) 4月5日当周 279.5 277.6 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 正10.0 正9.0 4月18日(五) 1430 美国ECRI经济领先指标 4月11日当周 -- 134.9 4月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日(一) 1230 美国芝加哥联储全国活动指数 3月 -- 正0.14 1400 美国领先指标 3月 +0.7% +0.5% 2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI) 北美半导体设备订单出货比 3月 -- -- 4月22日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月19日当周 -- -0.3% 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 2月 -- +0.8% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月19日当周 -- +2.6% 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 2月 -- +0.5% (较上年同期) -- +7.4% 1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 460 460 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 4月 -- 负7 4月23日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月18日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -- +1.3% 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 55.8 55.5 1400 美国新屋销售年率(万户) 3月 45.3 44.0(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 于春红; 审校 徐文焰)