更新版 1-人民币汇率：美国警告中国人民币仍被低估，担忧中国汇改决心

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
但美国财政部报告称，就在中国作出扩大人民币交易区间决定的前一个月，有报导称中国当局“严重干预”以维持人民币汇率在低水平。
许多美国议员和企业长期以来一直抱怨，中国有意低估人民币汇率以便在国际市场上赢得优势。
一些发展中国家争辩说，美国的宽松货币低利率政策导致大量资金涌入这些国家的市场，迫使他们不得不增加美元储备来干预本币，保证本币汇率稳定。
财政部报告称，2013年下半年全球范围内越来越多地呈现汇市干预和增持美元储备的局面。
“全球需求恢复平衡的进展情况仍不充分，实际上可能还恶化了，”财政部称。
报告虽然指出去年人民币有所升值，但速度太慢幅度也不够。“多项因素表明，人民币汇率仍然被严重低估，”报告称。
但报告对今年人民币贬值进行了特别的解读：“这暗示有人在继续妨碍由市场决定汇率。”(完)
(编译 侯向明/郑茵 审校 徐文焰/孙茉莉)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。