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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 07:36 BJT

更新版 1-人民币汇率：美国警告中国人民币仍被低估，担忧中国汇改决心

但美国财政部报告称，就在中国作出扩大人民币交易区间决定的前一个月，有报导称中国当局“严重干预”以维持人民币汇率在低水平。

许多美国议员和企业长期以来一直抱怨，中国有意低估人民币汇率以便在国际市场上赢得优势。

一些发展中国家争辩说，美国的宽松货币低利率政策导致大量资金涌入这些国家的市场，迫使他们不得不增加美元储备来干预本币，保证本币汇率稳定。

财政部报告称，2013年下半年全球范围内越来越多地呈现汇市干预和增持美元储备的局面。

“全球需求恢复平衡的进展情况仍不充分，实际上可能还恶化了，”财政部称。

报告虽然指出去年人民币有所升值，但速度太慢幅度也不够。“多项因素表明，人民币汇率仍然被严重低估，”报告称。

但报告对今年人民币贬值进行了特别的解读：“这暗示有人在继续妨碍由市场决定汇率。”(完)

(编译 侯向明/郑茵 审校 徐文焰/孙茉莉)
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