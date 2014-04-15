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市场报道 | 2014年 4月 16日 星期三 07:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在抛压面前展现出相当的韧性

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* 纽约有传言称，过去24小时欧元/美元有大量卖盘

* 欧元区收益率下滑、乌克兰局势和ZEW景气指数疲软，刺激了卖盘

* 美国CPI高于预期，应对美元构成了支撑

* 对冲基金认为，乌克兰危机令欧洲央行承受更多放松政策的压力

* 欧元/美元守住1.3790，收盘几乎持平

* 主权需求的传闻以及空头了结获利支撑了欧元/美元

* 欧元/美元亚洲盘料在窄幅区间交投，聚焦新兴市场和中国数据

(翻译 张荻；审校 徐文焰)
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