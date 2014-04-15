《汇市简讯》欧元/美元在抛压面前展现出相当的韧性

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 纽约有传言称，过去24小时欧元/美元有大量卖盘
* 欧元区收益率下滑、乌克兰局势和ZEW景气指数疲软，刺激了卖盘
* 美国CPI高于预期，应对美元构成了支撑
* 对冲基金认为，乌克兰危机令欧洲央行承受更多放松政策的压力
* 欧元/美元守住1.3790，收盘几乎持平
* 主权需求的传闻以及空头了结获利支撑了欧元/美元
* 欧元/美元亚洲盘料在窄幅区间交投，聚焦新兴市场和中国数据
(翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。