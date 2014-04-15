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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 07:59 BJT

《香港报摘》--经济日报4月16日

* 要闻版头条：

--＂沪港通＂在风险可控下，开创中国资本帐对外开放重大契机，有接近监管机构消息人士分析，中国股市藉此引入外资可望彻底改变内地市场＂基因＂，引导资金由银行存款大举流向股市等资本市场，香港亦可望在过程中受惠。

* 其他：

--港元滙价和离岸人民币（CNH，主要为香港）齐齐轻微回软，但分析认为两者仅受短期因素拖累，未见出现走资，而人民币再走弱机会亦微。

--本港逾三年来最大新股、猪肉食品企业万洲国际（新上市编号：0288）首日孖展（保证金融资）仅得1,800万港元认购，不足公开认购部份的1%。

--停牌逾两年的泰山石化 早前与吉宝（FELS）签订管理服务协议，并拟引入其为策略股东。泰山主席赵旭光指，引入吉宝是为增加债权人对业务及盈利前景的信心。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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