《香港报摘》--经济日报4月16日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--＂沪港通＂在风险可控下，开创中国资本帐对外开放重大契机，有接近监管机构消息人士分析，中国股市藉此引入外资可望彻底改变内地市场＂基因＂，引导资金由银行存款大举流向股市等资本市场，香港亦可望在过程中受惠。
* 其他：
--港元滙价和离岸人民币（CNH，主要为香港）齐齐轻微回软，但分析认为两者仅受短期因素拖累，未见出现走资，而人民币再走弱机会亦微。
--本港逾三年来最大新股、猪肉食品企业万洲国际（新上市编号：0288）首日孖展（保证金融资）仅得1,800万港元认购，不足公开认购部份的1%。
--停牌逾两年的泰山石化 早前与吉宝（FELS）签订管理服务协议，并拟引入其为策略股东。泰山主席赵旭光指，引入吉宝是为增加债权人对业务及盈利前景的信心。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。