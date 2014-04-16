《中国报摘》--中国证券报4月16日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 头版头条:
--一季度中国社会融资新增信贷创历史次高。去年扩张较快的金融机构表外业务，增长速度已明显回落，有利于金融机构综合平衡表内外业务规模，防范有关风险。
* 其他:
--多位投行人士和拟上市企业人士15日表示，已收到监管部门通知，要求在17日下班前上报涉及IPO募集资金使用范围和是否修改上市目的地的相关材料。
--中金所未来将在保障沪深300股指期货平稳运行的基础上，加快推出沪深300股指期权，适时推出以中证500、上证50等其他系列指数期货；另一方面，在保障5年期国债期货平稳运行的基础上，分步推出10年期国债等其他关键期限国债和利率类期货及期权合约。中金所未来还将适时推出汇率类期货及期权产品。
--南京新百 公告，南京新百拟支付约1.55亿英镑现金收购Highland Group约89.2%的股权。后者经营实体--House of Fraser百货品牌拥有超过164年历史，提供的产品类别覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等。
--南方航空 预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.0亿元至-3.5亿元,因人民币贬值。
--记者获悉，中国版”住房银行“--国家住房保障银行将于今年成立，最早可能6月就会有初步方案公布。国家开发银行、住建部均有意牵头成立中国版”住房银行“。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 黄凯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选