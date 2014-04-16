《中国报摘》--中国证券报4月16日

* 头版头条:

--一季度中国社会融资新增信贷创历史次高。去年扩张较快的金融机构表外业务，增长速度已明显回落，有利于金融机构综合平衡表内外业务规模，防范有关风险。

* 其他:

--多位投行人士和拟上市企业人士15日表示，已收到监管部门通知，要求在17日下班前上报涉及IPO募集资金使用范围和是否修改上市目的地的相关材料。

--中金所未来将在保障沪深300股指期货平稳运行的基础上，加快推出沪深300股指期权，适时推出以中证500、上证50等其他系列指数期货；另一方面，在保障5年期国债期货平稳运行的基础上，分步推出10年期国债等其他关键期限国债和利率类期货及期权合约。中金所未来还将适时推出汇率类期货及期权产品。

--南京新百 公告，南京新百拟支付约1.55亿英镑现金收购Highland Group约89.2%的股权。后者经营实体--House of Fraser百货品牌拥有超过164年历史，提供的产品类别覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等。

--南方航空 预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为人民币-3.0亿元至-3.5亿元,因人民币贬值。