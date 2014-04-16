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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:08 BJT

日本经济：政府月报料调降整体经济评估，为2012年11月来首次--日经

路透东京4月16日 - 日本经济新闻报导，日本政府料在即将公布的月度报告中调降对经济整体评估，把4月1日起开始上调消费税对民间消费带来的冲击预期纳入考量。

日本经济新闻称，鉴于就业情况稳定，政府可能保留3月评估中的核心措辞，称经济正在“温和复苏”。

该报导补充称，如果真的下调整体评估，将是2012年11月以来首次。周四的相关部长级会议上将递交这份月度报告。

一周前日本央行还坚持其乐观评估，称日本经济继续温和复苏。周二日本首相安倍晋三和央行总裁黑田东彦进行会谈。

决策层和民间部门分析师预计，因4月1日起消费税从5%上调至8%，当前季度经济活动会暂时下降，之后几个季度会恢复温和成长。(完) (编译 李爽 审校　戴素萍)
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