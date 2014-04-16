版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:01 BJT

《香港报摘》--信报4月16日

* 要闻版头条：

--政府及港铁 屡次否认高铁香港段项目工程出问题，港铁昨天终于承认，因元朗段隧道钻挖机于早前黑雨中浸坏、地质及管线问题，加上过境段要经过溶洞，三大难题夹击下，高铁香港段预计至少延误九个月，最快2017年才通车。

* 其他：

--摩根士丹利发表研究报告指出，未来数月内地楼市将进一步转差，内房股股价将受挫；该行调高今年建筑成本升幅预测至6%，调低内房企未来三年毛利率预测到29%至30%，并调低内房股每股资产净值4%。

--市场消息指出，中国北车计划来港集资额将超过100亿港元，预料通过上市聆讯后，最快可于下月便启动招股程序，安排行包括中金、麦格理及瑞银。

--阳光油砂 在港上市两年多，但由于投产延迟，集团于去年再次录得净亏损，管理层昨天表示，公司基本因素稳定，预计今年下半年可作首次投产。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐