《香港报摘》--信报4月16日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 要闻版头条：
--政府及港铁 屡次否认高铁香港段项目工程出问题，港铁昨天终于承认，因元朗段隧道钻挖机于早前黑雨中浸坏、地质及管线问题，加上过境段要经过溶洞，三大难题夹击下，高铁香港段预计至少延误九个月，最快2017年才通车。
* 其他：
--摩根士丹利发表研究报告指出，未来数月内地楼市将进一步转差，内房股股价将受挫；该行调高今年建筑成本升幅预测至6%，调低内房企未来三年毛利率预测到29%至30%，并调低内房股每股资产净值4%。
--市场消息指出，中国北车计划来港集资额将超过100亿港元，预料通过上市聆讯后，最快可于下月便启动招股程序，安排行包括中金、麦格理及瑞银。
--阳光油砂 在港上市两年多，但由于投产延迟，集团于去年再次录得净亏损，管理层昨天表示，公司基本因素稳定，预计今年下半年可作首次投产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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