《全球汇市》商品货币承受压力，中国经济数据公布在即

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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G3货币走势更显迟滞，欧元兑美元和日圆自一周低点回升，最新报1.3811美元 和140.69日圆 。
此外，美元兑日圆 守在102.00日圆下方，交投区间在101.50-102.00，仍在上日区间内。美元指数 小升至79.802。
周二公布的美国数据显示，3月消费者物价小幅上扬，可能暗示通胀下滑的趋势行将结束。
尽管上月消费物价上涨可能缓解部分美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员对通胀过低的担忧，但价格压力仍处在相当低的水平，足以使美联储在一段时间内保持利率在近零水平。
交易商表示，投资人正在等待美联储主席叶伦的演说。叶伦周三稍晚将在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)演说，谈论货币政策和经济复苏。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3811 1.3812 -0.01 +0.48 1.3745
美元/日圆 101.95 101.91 +0.04 -3.18 105.30
欧元/日圆 140.79 140.76 +0.02 -2.72 144.73
美元/瑞郎 0.8803 0.8800 +0.03 -1.40 0.8928
英镑/美元 1.6723 1.6728 -0.03 +1.01 1.6556
美元/加元 1.0981 1.0973 +0.07 +3.40 1.0620
澳元/美元 0.9348 0.9358 -0.11 +4.88 0.8913
新西兰元/美元 0.8596 0.8642 -0.53 +4.75 0.8206
澳元/日圆 95.280 95.370 -0.09 +1.52 93.850
新西兰元/日圆 87.630 88.070 -0.50 +1.41 86.410
英镑/日圆 170.48 170.48 +0.00 -2.21 174.33
澳元/新西兰元 1.0866 1.0826 +0.37 +0.17 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选