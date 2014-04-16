美国经济：美联储没有达到通胀和就业目标--明尼亚波利斯FED总裁

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
但是目前为止，他未能说服同僚美国经济并未准备好断掉这些非常规支持措施。美联储今年已经开始逐步缩减购债计划规模，并正在为明年某个时候上调短期利率奠定基础。
上个月，柯薛拉柯塔在美联储例行政策会议上投下唯一一张反对票，称联储应该承诺只要通胀保持温和，将维持近零利率直至失业率降至至少5.5%。
美联储在会上决定放弃把低利率与任何特定的失业率门槛绑定的做法，称他们在升息前将考虑广泛的经济指标。(完)
(编译 于春红/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳/孙茉莉)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译