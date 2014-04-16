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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 08:22 BJT

美国经济：美联储没有达到通胀和就业目标--明尼亚波利斯FED总裁

但是目前为止，他未能说服同僚美国经济并未准备好断掉这些非常规支持措施。美联储今年已经开始逐步缩减购债计划规模，并正在为明年某个时候上调短期利率奠定基础。

上个月，柯薛拉柯塔在美联储例行政策会议上投下唯一一张反对票，称联储应该承诺只要通胀保持温和，将维持近零利率直至失业率降至至少5.5%。

美联储在会上决定放弃把低利率与任何特定的失业率门槛绑定的做法，称他们在升息前将考虑广泛的经济指标。(完)

(编译 于春红/徐文焰/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳/孙茉莉)
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