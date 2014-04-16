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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

路透香港4月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.
(1美元=7.7541港元 )
    
    美国股市周二收涨，道琼工业指数 收高89.32点，或0.55%，至16,262.56点，盘中交投震
荡，受可口可乐和强生等蓝筹股攀升所提振，但动能股持续疲弱，限制Nasdaq指数涨幅。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.630   -1.84      26255            12.688       0.22
 中国铝业                       9.660   -3.01      38535             2.996       0.21
 中国移动                      46.600   -1.75     156885            72.268      -0.25
 中国人寿                      41.040   -2.43     134416            21.215      -0.16
 中石油                       111.540   -2.57      24421             8.649      -0.36
 中石化                        88.810   -3.82      53735             6.886      -0.05
 汇丰控股                      51.990   -0.04    1861706            80.627       0.97
 中电信                        44.820   -1.32      13347             3.475       0.44
 中国联通                      13.670   -1.01      97996            10.600      -0.19
 兖州煤业                       7.960   -5.13      62257             6.172      -1.72
 华能国际                      40.470    0.10       6301             7.845      -0.19
 南方航空                      15.900   -1.73      12225             2.466      -0.17
 东方航空                      16.220   -1.76       3576             2.515      -0.58
 中芯国际                       3.850    0.00      21910             0.597      -0.49 
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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