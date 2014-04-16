《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月16日

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透香港4月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较. (1美元=7.7541港元 ) 美国股市周二收涨，道琼工业指数 收高89.32点，或0.55%，至16,262.56点，盘中交投震 荡，受可口可乐和强生等蓝筹股攀升所提振，但动能股持续疲弱，限制Nasdaq指数涨幅。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.630 -1.84 26255 12.688 0.22 中国铝业 9.660 -3.01 38535 2.996 0.21 中国移动 46.600 -1.75 156885 72.268 -0.25 中国人寿 41.040 -2.43 134416 21.215 -0.16 中石油 111.540 -2.57 24421 8.649 -0.36 中石化 88.810 -3.82 53735 6.886 -0.05 汇丰控股 51.990 -0.04 1861706 80.627 0.97 中电信 44.820 -1.32 13347 3.475 0.44 中国联通 13.670 -1.01 97996 10.600 -0.19 兖州煤业 7.960 -5.13 62257 6.172 -1.72 华能国际 40.470 0.10 6301 7.845 -0.19 南方航空 15.900 -1.73 12225 2.466 -0.17 东方航空 16.220 -1.76 3576 2.515 -0.58 中芯国际 3.850 0.00 21910 0.597 -0.49 (完) (整理 梁慧仪)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。
路透吉隆坡4月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三触及八个月低点，并 连续第六日下跌。交易员称这是棕榈油追随豆油跌势以及外界预期产量增 加而出口疲软的影响。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,465马币(560.42美 元)。 盘中触及日低2,450马币，该水平为8月11日以来最低。成交量为62,9 23口。 一名吉隆坡期货交易员称，棕榈油追随豆油下跌，大连棕榈油的进一 步下跌使买家不敢出手。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 上日收跌2.4%，最新上涨0. 2%。 大连9月豆油期货 跌2.7%，9月棕榈油合约 跌1.6%。 随着厄尔尼诺(圣婴)现象的影响逐渐减弱，马来西亚及印尼的棕榈油 生产料将复苏。 马来西亚3月整月棕榈油产量较前月增长16.3%，为9月以来首次月度 增长，也符合季节趋势。(完) (编译 李春喜 审校 王洋)