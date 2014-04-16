敬告客户：《市场讯号》全球物价逆QE而行可能预示经济长期低增长--PDF版本****

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
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中国总理李克强上周在博鳌论坛表态“不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策“，但所谓的“微刺激”已然在进行中，这可能最终使得中国政府再一次加入全球主要经济体刺激经济的行列。
中央政府惠出稳增长政策、地方投资冲动接力，无疑将助力中国短期经济成长处于“合理区间”。不过反思全球主要经济体实施大规模量化宽松政策（QE），至今已逾五年，但对经济成长的刺激效果并不如预期，这折射出包括中国在内的全球经济结构失衡、产能过剩等诸多问题仍在调整之中，并非能一蹴而就。
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德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译