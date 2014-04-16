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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 08:06 BJT

****敬告客户：《市场讯号》全球物价逆QE而行可能预示经济长期低增长--PDF版本****

亲爱的客户，您好！

中国总理李克强上周在博鳌论坛表态“不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策“，但所谓的“微刺激”已然在进行中，这可能最终使得中国政府再一次加入全球主要经济体刺激经济的行列。

中央政府惠出稳增长政策、地方投资冲动接力，无疑将助力中国短期经济成长处于“合理区间”。不过反思全球主要经济体实施大规模量化宽松政策（QE），至今已逾五年，但对经济成长的刺激效果并不如预期，这折射出包括中国在内的全球经济结构失衡、产能过剩等诸多问题仍在调整之中，并非能一蹴而就。

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