美国个股：百度昨推支付业务品牌百度钱包，完成移动支付领域布局

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透上海4月16日 - 中国最大搜索引擎--百度 周二推出其支付业务品牌"百度钱包"，用户可以用于支付、购物、缴费等，从而完成移动支付领域的布局。这是国内三大互联网巨头中最晚涉足移动支付的，其竞争对手阿里巴巴IPO-ALIB.N、腾讯 已抢先卡位移动支付领域。
百度昨宣布，首批使用百度钱包的用户将获得总值10亿元人民币的百宝券，用百宝券购物能直接抵扣现金，消费能享受各种优惠积分。
百度的优势是其利用搜索引擎成为国内最大流量平台，拥有6亿用户群。若能将部分用户转化成其手机钱包用户，很快就能对现有移动支付领域形成冲击。
据国内媒体周三报导，目前接入“百度钱包”的首批商户包括国美在线、去哪儿、乐视网、酒仙网、500万彩票、嘉实基金、华夏基金等，覆盖实物电商、团购、婚恋类等多行业，便利店、商超、餐饮连锁企业等也在接洽中。百度透露，未来将面向生活服务类行业数万家商户提供支付服务。
阿里巴巴的支付宝于2013年1月推出支付宝钱包，率先涉足移动支付；8月腾讯则力推其微信支付，双方通过打车软件、网上购物等多渠道积极推广其移动支付平台。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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