更新版 1-美股业绩：雅虎首季成长低落，然阿里巴巴业绩强劲带动股价飙升

美国热股：中国蚂蚁金服以12亿拿下美国速汇金，后者盘初急升逾7%
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
(新增细节)
路透旧金山4月15日 - 雅虎 第一季几未成功扩展核心广告业务，尽管首席执行官梅耶尔花费两年时间努力让公司恢复成长。
梅耶尔周二在电话会议中对分析师表示，她相信雅虎度过了最困难的时期，目前处于稳定且温和成长的阶段。
雅虎预计，扣除流量获取成本(TAC)后，第二季营收介于10.6-11亿美元，符合华尔街预期约10.8亿美元的水平。
然而，雅虎股价飙升8%，归因于中国电子商务公司--阿里巴巴业绩表现强劲。雅虎持有阿里巴巴24%的股份。
梅耶尔正试图重振雅虎业务。这名前谷歌 高管大量改造了雅虎的网络产品，但广告销售业务仍然不济。谷歌、Facebook 和Twitter 等竞争对手则录得强劲的营收增长。
扣除合作费用，约占雅虎总营收四成的展示广告营收较上年同期仅增长2%至4.53亿美元。而之前几个季度则连续下滑。
雅虎股价在盘后升至36.90美元。
“确实是受到阿里巴巴的影响，”麦格理研究分析师Ben Schachter称。雅虎的核心业务在第一季小幅改善，但“真正的重点是阿里巴巴及营收成长意外重新加速。”
根据雅虎周二发布在投资人关系网站的资料，阿里巴巴在去年第四季营收大增66%至30.6亿美元，高于第三季51%的增速。
估值超过1,400亿美元的阿里巴巴预计将在今年稍晚于美国上市，这将是继Facebook在2012年上市后最大规模的首次公开发行(IPO)。
雅虎公布，扣除支付给合作网站的费用，第一季营收为10.87亿美元，高于上年同期的10.74亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计调整后的营收为10.77亿美元。
雅虎第一季净利为3.116亿美元，合每股盈余(EPS)为0.29美元。扣除特殊项目的EPS为0.38美元。(完)
(编译 王翔琼；; 审校 龚芳)
路透4月17日 - 阿里巴巴旗下金融分支机构蚂蚁金服将对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International)的收购报价提高了36%，超过了竞购方Euronet Worldwide的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。蚂蚁金服和速汇金称，蚂蚁金服将报价从现金每股13.25美元上调至18美元，交易额约12亿美元。
路透4月17日 - 美国叫车服务企业--优步(Uber)周五表示，2016年营收为65亿美元，总预订额倍增至200亿美元。
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