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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 08:35 BJT

日本经济：央行总裁黑田东彦维持对经济的乐观看法

路透东京4月16日 - 日本央行总裁黑田东彦周三表示，受消费税上调影响，日本经济第二季将走弱，但从夏季前后开始将重新高于潜在成长水平。

“没错，(短观调查)显示出大范围的企业，尤其是汽车制造商和零售商，对经济前景持更加谨慎的态度，”黑田东彦在国会说。

他并称，“但(信心)水平仍然处在高位，企业2014/15财年资本支出计划稳健。企业维持了积极姿态。”(完) (编译 侯向明； 审校 于春红)
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