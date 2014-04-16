《中国重要政经日程》--4月16日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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============================今日重要政经日程========================
4/16（三）
--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。
4/16（三）
--国务院台湾事务办公室在京举行新闻发布会。
============================近期重要政经日程========================
4/17（四）
--《中国文化发展报告（2013）》发布暨中国文化发展研讨会。
4/18（五）
--第七届中国CFO年会在北京举办。
5/14（三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选