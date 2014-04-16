《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月16日

*工商时报：

-- 锁定大陆广开民营资本进入银行业的商机，大陆国台办牵头两岸金融业相关协会与业界人士，拟成立〞海峡创新银行〞，针对台资企业提供金融服务。

--集保结算所最近先后与欧洲清算银行（Euroclear）、花旗银行、明讯银行（Clearstream）签署共同服务国际债券市场契约。柜买中心董事长吴寿山表示，预计5、6月分赴英国伦敦、德国等欧洲国家，与当地交易所谈合作计画，以利推动宝岛债相互挂牌。

--太阳花学运后，江揆表示，决定扩大接触台湾35岁以下的年轻世代，将其声音纳入决策参考，指示教育部规划校园内及校园外系列对谈，包括两岸、薪资、住宅、人口老化等议题不拘，最快本周六就会启动系列的青年对话列车。

--金管会严管类定存保单，寿险业今年恐有上千亿元资金〞留不住〞。寿险业者表示，今年有600多亿台币的六年期养老险到期、1,200多亿台币利变年金已没有解约费，但寿险业已无法推出高利率、类定存保单来挽留这些资金，预估全年可能有上千亿台币资金流向银行定存或其他金融商品。

*经济日报：

--行政院近期将敲定兼顾蓝绿、产业与公民团体平衡的20人顾问团名单，盼7月召开全国场经贸国是会议。据了解，在太阳花学运后，国、民两党均锐意改革，政院人士评估，此会议有助促成蓝、绿展开对话，〞如果没有绿营参加，乾脆不要开了〞。

--行政院长江宜桦表示，政府坚定推动两岸服贸协议立场不变，目前并没有弃守服贸、先求两岸货品贸易协议达阵打算。

--金管会核准中信银并购日本东京之星案，中信银在亚洲的据点将一口气增加31处，超过国泰世华银行，成为亚洲据点最多的台资银行，也是银行在日本设立子行首例。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。