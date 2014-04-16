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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 08:52 BJT

突发事件：韩国一载员约350人的客船在西南海域发出呼救信号

路透首尔4月16日 - 韩国一位官员周三表示，海警收到一艘客船在西南海域发出的呼救信号，船上约350人。韩国媒体报导称该船正在下沉。

韩国电视新闻报导还称，船上乘客很多都是参加学校组织的旅游前往济州岛的学生。这些报导暂未能得到海警的证实。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
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