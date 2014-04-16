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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 08:37 BJT

日本股市：日经指数涨2.01%，东证股价指数亦涨1.76%

路透东京4月16日 - 日本股市日经指数 周三盘中涨2.01%至14,277.90点，东证股价指数 涨1.76%至1,156.05点。(完)
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