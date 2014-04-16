更新版 1-新西兰数据：第一季通胀弱于预期，但央行下周升息几成定局

新西兰元兑美元 跌至0.8592美元的低点，数据公布前报约0.8636美元，但随后缩减跌幅，回升至0.8614美元。利率期货<0#NBB:>各期别均上扬。

路透调查显示，17位受访分析师均预期，下周央行政策会议上将会再升息0.25个百分点，因央行欲确保物价压力和物价预期不会失控。

在当季中，消费者物价是受到菸酒税上调、教育成本和房屋费用增长所推高。

航空费用和新鲜蔬菜价格则下滑。

可交易物价下滑0.7%，为逾一年来最大跌幅。年率化降幅为0.6%。

新西兰元今年以来上涨约5%，损及消费电子产品和汽车价格。