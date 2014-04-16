更新版 1-新西兰数据：第一季通胀弱于预期，但央行下周升息几成定局

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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新西兰元兑美元 跌至0.8592美元的低点，数据公布前报约0.8636美元，但随后缩减跌幅，回升至0.8614美元。利率期货<0#NBB:>各期别均上扬。
路透调查显示，17位受访分析师均预期，下周央行政策会议上将会再升息0.25个百分点，因央行欲确保物价压力和物价预期不会失控。
在当季中，消费者物价是受到菸酒税上调、教育成本和房屋费用增长所推高。
航空费用和新鲜蔬菜价格则下滑。
可交易物价下滑0.7%，为逾一年来最大跌幅。年率化降幅为0.6%。
新西兰元今年以来上涨约5%，损及消费电子产品和汽车价格。
统计局表示，奥克兰和坎特伯里地区新屋价格最高，震灾后重建推高了价格以及房屋租金。(完) (编译 徐文焰/王冠中; 审校 张荻/侯向明)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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