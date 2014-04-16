中港个股：中铝矿业秘鲁铜矿恢复全面生产，有望按期达到全额产能--报载

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透上海4月16日 - 中国证券报周三报导称，根据秘鲁环境评估与征税局发布的最新决议，中铝秘鲁特罗莫克铜矿全面恢复了各项生产活动,将继续按照2014年的生产经营计划展开工作，并有望于第三季度达到全额产能。
报导并指出，届时这个拥有1,200万吨铜当量金属资源的全球特大型铜矿，将每年向中国输送22万吨铜精矿，约占中国国内当前自有产量的18%。
〞虽然这次历时14天的采矿部分停产活动并未对特罗莫克铜矿产生重大影响，也未造成对于秘鲁环境的实质性损害，但这仍然足以引起中铝公司的高度关注和总结思考,〞报导援引中铝公司认为。
此前路透3月报导称，中铝矿业 已暂停其秘鲁Toromocho铜矿作业，此前秘鲁环保当局发现该矿导致两处湖泊受污染。
资料显示，中铝秘鲁特罗莫克铜矿作为秘鲁近年来建成投产的最大矿业项目和中国在秘鲁当前最大的投资项目，自中铝公司2008年获得其开发权以来，受到了两国政府、居民和全球社会各界的广泛关注和大力支持，该项目先后获得了包括项目环评报告等建设所需的300多个各类许可证。
据悉，中铝公司在中铝秘鲁特罗莫克铜矿项目尚未开工时便投资5,000万美元建设了先进的污水处理厂，解决了矿区居民70年的水污染问题，并投资兴建现代化城镇，实施1,000多户高原居民的城镇搬迁项目。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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