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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:01 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称，消费税调升后负面影响不像预期那么大

路透东京4月16日 - 日本财务大臣麻生太郎周三表示，相较于消费税调升前的最后一刻买气，调升后的消费回落情况比他原先预期的温和。

麻生太郎在国会称，尽管高价物品的个人消费出现减少的情况，但服务业仍旧坚稳，在消费税由5%调高至8%后，并没有出现买气消退的现象。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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