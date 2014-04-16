《新兴市场重要经济事件预告》--4月16日-4月23日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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4月16日(三)
暂无重要经济事件。
4月17日(四)
圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行利率制定会议。
4月18日(五)
暂无重要经济事件。
4月21日(一)
暂无重要经济事件。
4月22日(二)
马尼拉--亚洲开发银行将进行亚洲经济整合监控(Asian Economic Integration Monitor)，进行半年一次的亚洲地区经济合作与一体化审视。
4月23日(三)
利马--太平洋联盟(Pacific Alliance)四国财长举行会议，讨论协调经济和贸易政策。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 李爽)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选