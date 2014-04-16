中国个股：南京新百拟收购一家英国百货公司集团，代价约16亿元人民币

路透北京4月16日 - 中国南京新街口百货商店股份有限公司 周三宣布，已就收购英国Highland Group Holdings Limited约89%的股权签署协议，预期该标的资产的基础对价约为1.55亿英镑(约折合15.99亿元人民币)。

公司的声明称，拟收购的目标公司Highland Group是一家位于英国的百货公司集团，经营实体--House of Fraser百货品牌拥有超过164年历史，提供的产品类别覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等。

南京新百2月28日收报11.64元，后因重大资产重组自3月3日停牌。(完)

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