中国个股：南京新百拟收购一家英国百货公司集团，代价约16亿元人民币

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透北京4月16日 - 中国南京新街口百货商店股份有限公司 周三宣布，已就收购英国Highland Group Holdings Limited约89%的股权签署协议，预期该标的资产的基础对价约为1.55亿英镑(约折合15.99亿元人民币)。
公司的声明称，拟收购的目标公司Highland Group是一家位于英国的百货公司集团，经营实体--House of Fraser百货品牌拥有超过164年历史，提供的产品类别覆盖男装、女装、童装、美容、潮流饰品及家居饰品等。
南京新百2月28日收报11.64元，后因重大资产重组自3月3日停牌。(完)
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(记者 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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