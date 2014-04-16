《全球主要国家债券发行预告》--4月16日-4月23日

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 4/16 德国 40亿欧元 10年期联邦债券 4/16 0120 日本 12个月期贴现国库券 4/17 0120 日本 三个月期贴现国库券 4/17 0130 日本 20年期公债 4/17 法国 中期政府债券(BTAN)/指数关联 债券 4/21 1350 法国 国库券(BTF) 4/22 美国 两年期公债 4/22 西班 三个月和九个月期国库券 牙 4/22 日本 流动性供给标售 4/23 美国 五年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 美国现货公债 英国公债市场 [GB /CN] 日本公债市场 中国债市 [CN /CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN- CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> (编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。