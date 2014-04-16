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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 08:52 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月16日-4月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期   时间   国家   规模       发行细节
 4/16          德国   40亿欧元   10年期联邦债券
 4/16   0120   日本              12个月期贴现国库券
 4/17   0120   日本              三个月期贴现国库券
 4/17   0130   日本              20年期公债
 4/17          法国              中期政府债券(BTAN)/指数关联
                                 债券
 4/21   1350   法国              国库券(BTF)
 4/22          美国              两年期公债
 4/22          西班              三个月和九个月期国库券
               牙                
 4/22          日本              流动性供给标售
 4/23          美国              五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
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 (编译 王翔琼；审校 王兴亚)
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