《香港报摘》--其他报纸重要消息4月16日

* 明报：

--市场内的买卖壳股活动近年日趋活跃，有＂金牌庄家＂之称的詹培忠及会计师行立信德豪均称，内地人对＂壳股＂的需求持续增加，＂北水＂推动下主板壳股叫价已急升至最高5亿港元，10年内急升超1倍，创业板壳价亦升穿2亿港元，均有价有市。

--盈大地产 在上周二公布成功售出北京物业，但股价在公告翌日却逆市大跌两成。原来母公司电讯盈科 当日在场内沽出700万股，套现近4,000万港元。

* 星岛日报：

--会德丰 旗下会德丰地产新加坡公司，伙拍新加坡酒店地产商Hotel Properties Ltd（下称HPL） 始创人王明星（Ong Beng Seng），合组财团＂68控股＂，会德丰新加坡占40%股权，提出全面收购HPL。扣除由会德丰及王明星拥有的41.91% HPL权益，交易涉资64亿港元。

* 苹果日报：

--六福金融主席兼行政总裁许照中表示，将力争2017年将公司上市。

--证监会发出新闻稿指，汽车零件股敏实 在2008年中期报告及2009年6月的公告中，作两次虚假陈述，正寻求向包括主席秦荣华在内的四名执行董事，发出取消资格令。

* 东方日报：

--恒基地产 及傅老榕家族合作发展南生围、甩洲高球场连住宅项目，项目两发展商公司昨天入禀高院申请司法覆核，企图推翻城规会否决其修订图则之2010年决定，城规会当时认比对1994年项目获批时图则，该修订图则改动太大。

* 文汇报：

--申银万国 营运总裁黄炽强表示，由于内地券商买卖股票的经纪佣金率较香港为低，＂沪港通＂恐怕对香港券商带来竞争压力，但另一方面证券市场这块饼变大了，希望这可弥补佣金率下调所带来的影响。

* 大公报：

--受惠于中国铁路总公司项目招标，株洲南车时代 董事长丁荣军表示，料今年集团订单较去年大幅增长，另集团正研究数个并购项目，可能包括海外汽车零件项目，惟未能确定涉及金额。

--国泰航空 公布与港龙合并计算的3月客、货运量，该月客运量增长2%至260万人次，货运增长13.8%至15.5万吨；首季客量增长4.3%至752.5万人次，货量增长3.9%至38.7万吨。(完)