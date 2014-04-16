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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:00 BJT

国际油市：美国原油在104美元下方窄幅波动，静待中国GDP数据出炉

路透调查显示，周三中国料将公布经济以五年来最低速度成长，今年第一季经济成长力道放缓的迹象已促使中国政府采取行动以稳定经济表现。

美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加760万桶，至3.882亿桶，而分析师预估为增长230万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据。

乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过除一支空降部队着陆外，这次行动较为有限。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 王兴亚/张荻)
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