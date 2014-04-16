国际油市：美国原油在104美元下方窄幅波动，静待中国GDP数据出炉

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透调查显示，周三中国料将公布经济以五年来最低速度成长，今年第一季经济成长力道放缓的迹象已促使中国政府采取行动以稳定经济表现。
美国石油协会(API)周二公布，最近一周原油库存增加760万桶，至3.882亿桶，而分析师预估为增长230万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1430GMT发布库存数据。
乌克兰当局表示，该国武装力量周二针对东部俄语地区的分离主义分子发动“特别行动”，不过除一支空降部队着陆外，这次行动较为有限。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳/于春红; 审校 王兴亚/张荻)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译