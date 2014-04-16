台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北4月16日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为834亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行962.0亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周二超额准备为20亿台币，累计超额准备为778亿台币、加计前期1%的超额准备为1,836亿台币。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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