全球金市：金价在1,300美元附近挣扎，中国需求疑虑升温

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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一份行业报告显示，中国企业的融资协议可能已经锁定最多1,000吨黄金，意味着由于信贷环境收紧，进口黄金的很大一部分被用于融资而非满足消费者需求。
当局打压利用大宗商品进行融资，可能将这部分库存释放，并冲击中国的黄金进口。中国的进口需求是近期支撑金价的一大原因。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二持仓量增加0.6吨，至806.82吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 王兴亚/于春红)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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