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亚洲 | 2014年 4月 16日 星期三 09:11 BJT

全球金市：金价在1,300美元附近挣扎，中国需求疑虑升温

一份行业报告显示，中国企业的融资协议可能已经锁定最多1,000吨黄金，意味着由于信贷环境收紧，进口黄金的很大一部分被用于融资而非满足消费者需求。

当局打压利用大宗商品进行融资，可能将这部分库存释放，并冲击中国的黄金进口。中国的进口需求是近期支撑金价的一大原因。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二持仓量增加0.6吨，至806.82吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 王兴亚/于春红)
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