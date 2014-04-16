《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日

**上海证券报**

--保监会公布《关于规范人身保险公司经营互联网保险有关问题的通知（征求意见稿）》，按照惯例，这是正式发文前的最后一次征求意见，这也是首个针对互联网金融的监管制度。

--百度公司 正式推出旗下支付业务品牌“百度钱包”，至此BAT三大互联网巨头全部完成在移动支付领域的布局。

--神州泰岳 下属控股子公司奇点国际与比亚迪戴姆勒达成《合作框架协议》，约定北京市场销售的所有比亚迪戴姆勒电动汽车唯一使用奇点国际的车载终端。

**证券时报**

--银监会主席尚福林在求是杂志撰文指出，金融创新越活跃，金融市场越发达，就越要加强跨部门的金融监管协调。

**金融时报**

--据海关总署透露，截止3月底，中国(上海)自由贸易区区内新增向海关注册企业2,438家，总数达7,392家，其中3月创单月新注册企业数新高。数据显示，今年1至2月，自贸区进出口值196.8亿美元，同比增长8.6%。

**第一财经日报**

--世界黄金协会发布报告显示，中国个人领域对黄金的需求将从目前的1,132吨提升至2017年的1,350吨或更多。

--猎聘网宣布获得美国华平投资和经纬中国共计7,000万美元的投资，这是国内网络招聘业五年来最大一笔融资。

**东方早报**

--工信部发布上海自贸区外商投资经营增值电信业务试点办法，符合条件的外商可在自贸区注册企业并开展业务。

**21世纪经济报 道**

--一接近银联的知情人士透露，银联正在酝酿发起一只募资规模约120亿元的支付基金，用于收购投资各类具有前瞻性的互联网、移动支付技术。

**人民日报**

--财政部公布2014年全国社会保险基金预算。汇总中央和地方预算，2014年全国社会保险基金收入37,667亿元，比上年增长9.1%，其中：保险费收入28,088亿元；财政补贴收入8,212亿元。支出32,581亿元，比上年增长13.9%。本年收支结余5,086亿元(完)