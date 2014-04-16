《全球重要经济事件一览表》--4月16日-4月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月16日(三)

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。

卢布尔雅那--斯洛文尼亚财长Uros Cufer在欧洲和斯洛文尼亚银行业会议上讲话(0700)。

美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。

渥太华--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告(1400)。

纽约--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1615)。

奥斯汀--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就美国和地区经济前景发表讲话(1725)。

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议。

4月17日(四)

阿尔巴尼亚地拉那--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(1100)。

4月18日(五)

暂无重要经济事件。

4月21日(一)

暂无重要经济事件。

4月22日(二)

加拿大多伦多--美联储前任主席贝南克将发表题为“在美联储的八年危机管理以及未来道路”的演讲(1545)。

4月23日(三)

伦敦--英国央行将公布4月货币政策委员会(MPC)会议记录(0830)。

赫尔辛基--芬兰总理卡泰宁、财政部长乌尔皮莱宁和芬兰人党领袖Timo Soini将参与选举辩论(1300)。

日本京都--日本央行副总裁中曾宏在国际存款保险机构协会上发表讲话(0025)。

塔林--爱沙尼亚央行将举行金融稳定新闻发布会。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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