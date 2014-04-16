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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:31 BJT

美国经济：提高最低薪资会加剧或减少失业还不明朗--柯薛拉柯塔

路透北达科他州法戈4月15日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，提高最低薪资是会加剧还是减少失业还不明朗。(完)
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