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货币新闻 | 2014年 4月 16日 星期三 09:09 BJT

芝加哥期市：小麦期货三日来首次下跌，然乌克兰疑虑抑制跌势

气象学家称，周二早些时候，美国大平原南部地区的气温降至远低于零度的水平，可能损及部分已遭受乾旱侵袭的作物，但由于作物还不够成熟，从而限制了受损的范围。

美国农业部周一下午公布冬小麦优良率为34%，较前周低1个百分点，较上年同期低2个百分点，但大致符合市场预期。

美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布，3月大豆压榨量为1.5384亿蒲式耳，高于2月的1.41612亿蒲式耳。路透调查显示，分析师此前预估为1.461亿蒲式耳。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 697.50 -4.25 -0.61% +2.76% 682.47 66

CBOT玉米 501.75 -2.00 -0.40% -0.25% 492.68 53

CBOT大豆 1502.25 1.00 +0.07% +1.76% 1445.88 64

CBOT稻米 $15.38 -$0.04 -0.23% -0.29% $15.47 37

美国原油 $103.77 $0.02 +0.02% -0.27% $100.90 64

汇率

欧元/美元 $1.381 $0.000 -0.03% -0.07%

美元/澳元 0.933 -0.002 -0.26% -0.91%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 戴素萍/于春红; 审校 王兴亚/王翔琼/张若琪)
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