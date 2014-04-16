芝加哥期市：小麦期货三日来首次下跌，然乌克兰疑虑抑制跌势

欧元债市：德国短期公债收益率触及一周半高点，受ECB调查报告等影响
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
气象学家称，周二早些时候，美国大平原南部地区的气温降至远低于零度的水平，可能损及部分已遭受乾旱侵袭的作物，但由于作物还不够成熟，从而限制了受损的范围。
美国农业部周一下午公布冬小麦优良率为34%，较前周低1个百分点，较上年同期低2个百分点，但大致符合市场预期。
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二公布，3月大豆压榨量为1.5384亿蒲式耳，高于2月的1.41612亿蒲式耳。路透调查显示，分析师此前预估为1.461亿蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 697.50 -4.25 -0.61% +2.76% 682.47 66
CBOT玉米 501.75 -2.00 -0.40% -0.25% 492.68 53
CBOT大豆 1502.25 1.00 +0.07% +1.76% 1445.88 64
CBOT稻米 $15.38 -$0.04 -0.23% -0.29% $15.47 37
美国原油 $103.77 $0.02 +0.02% -0.27% $100.90 64
汇率
欧元/美元 $1.381 $0.000 -0.03% -0.07%
美元/澳元 0.933 -0.002 -0.26% -0.91%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 戴素萍/于春红; 审校 王兴亚/王翔琼/张若琪)
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。
路透4月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 229 9 237 1 * 5月 228.5 103 231 16 * 6月 213 196 216.2 48 * 7月 208.5 363 211.7 68 * 8月 205.6 1,242 208 189 * 9月 203 7,425 205 1,178 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译