中国金融：保监会拟规范人身保险公司涉网，偿付充足率须高于150%

路透北京4月16日 - 为规范人身保险公司经营互联网保险，中国保险监督管理委员会向社会征求意见，拟规定出人身保险公司经营互联网保险需在经营期间保持偿付能力充足Ⅱ类。

保监会根据保险公司偿付能力状况将保险公司分成三类，充足II类公司是指，其偿付能力充足率高于150%，为三类公司里充足率水平最高。

周二在保监会网站上公布的该份征求意见稿称，经营互联网保险的人身保险公司运营网站需要取得互联网行业主管部门颁发许可证或完成备案，且未受到重大行政处罚。

“运营和业务管理系统支持在线投保、保全、退保、理赔等运营功能，以及交易信息保存、单证实时查询、售后服务和投诉处理等服务功能；保险公司需建立包括交易安全、宣传销售、服务标准、单证管理、投诉、应急处理及内部风险管控等内容的互联网保险管理制度。”征求意见稿指出。

对于人身保险公司通过保险中介机构网站或具有合法资质的其他网站经营互联网保险业务，该份文件要求，人身保险公司不得委托未取得保险代理业务许可证或保险经纪业务许可证的合作机构代收保费，代行销售、承保、保全、理赔、回访及服务等关键性职能。

此前不久，阿里巴巴与珠江人寿和天安人寿合作推出两款保险产品，均在上线3分钟内被抢购一空。