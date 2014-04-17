金砖国家：4月16日股汇市收盘纵览

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.26%，报1,002.50点。
中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡
中国汇市：人民币即期微幅收升，GDP数据好于预期提供一定支撑
香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期
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拉美股市：拉美股市上涨，在中国公布优于预期的经济成长数据后，投资人松了一口气。MSCI明晟拉美指数 创下逾一周来最大涨幅，终场收高0.99%，报3,246.51点。巴西股市Bovespa指数 扳回部分尚日跌势，收高1.48%，报51,200.56点。
拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因中国经济成长数据优于预期
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南非股市：上涨，必和必拓 及Kumba Iron Ore 等矿业股走升，因乐观的中国经济成长数据推高了大宗商品价格。指标Top-40绩优股指数 上涨0.8%至43,242.25点。综合指数 升0.73%至48,139.69点。
南非汇市：兰特兑美元结束连跌走势，受中国稳健的经济成长数据带动
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印度股市：挫跌至两周半低点，印度最大资讯科技(IT)服务供应商Tata Consultancy Services 公布财报前，软体类股大跌。BSE指数 收盘下跌0.92%或207.70，报22,277.23点。NSE指数 跌0.86%或57.80点，报6,675.30点。两指数均为连续第三个交易日下滑，且触及3月27日以来最低收位。
印度汇市：印度卢比连续第三个交易日下滑，为1月底以来最长连跌走势，外资在印度股市获利了结，打击卢比。卢比兑美元 收在60.37/38，上日收盘价为60.23/24，今日盘中交投区间为60.20-60.43。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.08%收报631.28点。指标RTS指数 涨0.99%，报1,154.310点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.56%，至35.9885卢布；卢布兑欧元 升值0.53%，至49.7250卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托