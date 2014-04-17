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亚洲 | 2014年 4月 17日 星期四 08:09 BJT

金砖国家：4月16日股汇市收盘纵览

路透4月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月16日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.26%，报1,002.50点。

中国股市：沪综指小幅收升，GDP数据略超预期大盘维持震荡

中国汇市：人民币即期微幅收升，GDP数据好于预期提供一定支撑

香港股市：小幅收升，中国GDP数据略好于预期

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拉美股市：拉美股市上涨，在中国公布优于预期的经济成长数据后，投资人松了一口气。MSCI明晟拉美指数 创下逾一周来最大涨幅，终场收高0.99%，报3,246.51点。巴西股市Bovespa指数 扳回部分尚日跌势，收高1.48%，报51,200.56点。

拉美汇市：拉美货币兑美元上涨，因中国经济成长数据优于预期

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南非股市：上涨，必和必拓 及Kumba Iron Ore 等矿业股走升，因乐观的中国经济成长数据推高了大宗商品价格。指标Top-40绩优股指数 上涨0.8%至43,242.25点。综合指数 升0.73%至48,139.69点。

南非汇市：兰特兑美元结束连跌走势，受中国稳健的经济成长数据带动

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印度股市：挫跌至两周半低点，印度最大资讯科技(IT)服务供应商Tata Consultancy Services 公布财报前，软体类股大跌。BSE指数 收盘下跌0.92%或207.70，报22,277.23点。NSE指数 跌0.86%或57.80点，报6,675.30点。两指数均为连续第三个交易日下滑，且触及3月27日以来最低收位。

印度汇市：印度卢比连续第三个交易日下滑，为1月底以来最长连跌走势，外资在印度股市获利了结，打击卢比。卢比兑美元 收在60.37/38，上日收盘价为60.23/24，今日盘中交投区间为60.20-60.43。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 上涨1.08%收报631.28点。指标RTS指数 涨0.99%，报1,154.310点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.56%，至35.9885卢布；卢布兑欧元 升值0.53%，至49.7250卢布。(完) (整理 王冠中; 审校 于春红)
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