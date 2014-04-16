港报社评：高铁延误政府懵然，监察机制形同虚设--信报4月16日

港铁昨天宣布广深港高铁香港段工程延误，无法如期于明年竣工，主体工程要多用约1年完成，通车日子推迟至2017年。运输及房屋局局长张炳良表示，他在上周末才接获港铁通知，对此感到非常惊讶和意外。 对于一直关心高铁工程进度的市民而言，相信对其耽误并不感到意外，人们惊讶的是当局此前一直矢口否认，究竟是港铁有所隐瞒，还是政府的监察疏漏。 港铁解释工程受阻的原因，首推上月30日晚上一场3小时的黑雨，令元朗一段隧道水浸，大型钻挖机严重损坏，维修机器需时，致使这隧道工程蒙受最少9个月的延误。另外两项主要原因，包括西九总站工程钻探时有盲点，地底岩层的高度和坚硬程度超乎预期，妨碍工程进展；以及在经过深圳河之后的跨境段隧道，穿越湿地下溶洞等复杂地质，带来不可预计的挑战。 当局为监察高铁工程，特别设有一个项目监管委员会，成员包括路政署署长、运房局和港铁代表，须向运房局局长报告。然而，张炳良竟对工程严重延误之况似被蒙在鼓里，这是政府的监察机制形同虚设，相关委员会疏忽职守，抑或有人刻意隐瞒，图蒙混过关，当局必须认真检视调查，向公众清楚解释。 另一方面，现在高铁赶工的情况迫切，港铁引进外劳的需求料有增无已，但本地建造业工会不断提出异议，由输劳引发的争端有可能火上加油，当局宜及早应对。 香港的高铁工程「多灾多难」，争拗不休，从计划到兴建，政府和社会都已经付出沉重的代价，此后得失成败难以逆料，当局须好自为之了。(A02)