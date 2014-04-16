港报社评:普京紧咬乌国，与美欧全面摊牌--经济日报4月16日

乌克兰局势不断恶化，美欧与俄罗斯似有打将起来之势，惟此因各方为明天的谈判堆叠筹码，俄罗斯更欲藉升高乌国危机，向美欧多年来进逼摊牌，促美欧知所节制，莫逼虎跳墙。 乌国乱局愈演愈烈，固因美、欧、俄和乌国明天将举行四方会晤，各方遂在谈判前大玩边缘游戏，堆叠筹码，试图吓退对方，争取谈判桌上赢得更多优势。 俄罗斯对乌克兰紧咬不放，一方面，俄罗斯总统普京的强人特质，视乌国为俄国防范西方的重要屏障，事涉俄国核心利益，不会轻言退让；更深层原因是美欧在苏联解体后，仍不断图进逼俄国、孤立，俄方怨愤已极深，普京遂藉乌国风波，向美欧摊牌。 普京今次敢于藉乌国风波向美欧摊牌，更因他看透美欧的底牌。美国图在全球战略退却，千辛万苦才从阿富汗和伊拉克的泥淖抽身，不会轻言为无直接利益的乌克兰而跟俄国开战；欧洲有近60%天然气来自俄罗斯，欧盟难为乌克兰和俄罗斯硬碰，普京遂有更大底气，敢于向美欧叫阵，要美欧明白俄国在乌国问题，以至其他事务上，不会再哑忍。 美欧仍对俄国抱有冷战思维，冀藉乌克兰围堵俄罗斯，普京则欲取下乌克兰东部作为对美欧的屏障，更图逼美欧重新定位对俄关系，故明天的谈判暂难乐观。 若今次四方会晤未能谋取共识，那乌国固然首当其冲，恐步向爆发内战、国家有分崩离析之虞，成大国博弈的牺牲品。更惹忧虑的是，此恐预视西方与俄国出现持久的新冷战，为全球政治与经济埋下极大不明朗风险。(A09)