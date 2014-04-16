港报社评：高铁延误只怨天怨地，改善规管防港铁异化--明报4月16日

港铁管理层借3月底一场黑雨的「契机」，把延期至少1年归因于这场雨和西九高铁总站有未能预知地质等情况，总之是事关天地、与人无尤。不过，从事态和发展看来，若说不涉及人为管理因素，尚待事实证明；另外，港铁就高铁工程延误，是否存心隐瞒，应该深究查明。从近年港铁诸多事态，说明这个具垄断地位的机构，在政府疏于监管下，已经演变成为一个独立王国，政府应该立法规管港铁，以确保这个由政府作为大股东的机构，其营运业务都以符合香港市民利益为大前提。 高铁建造费用超逾600亿元，以工程延误之严重，预期承建商会提出巨额索偿，昨日，港铁管理层不肯交代会否申请追加拨款，相信已知数额，但是暂不披露，以免使市民更惊讶。这些费用都是纳税人的钱，由无足够监管的港铁运作，突显了市民利益由谁来保障的问题。 港铁董事局现有两名董事，由两名局长当然出任，除了运输及房屋局长，另一名是财经事务及库务局长，按正常情况，政府透过他们掌握港铁的情况和监管，使之提供优质铁路服务和符合市民利益。但是实践起来，特别是证诸最近几年，港铁事故频仍，铁路服务质素下降。情况只有两个可能，一是反映他们在执行政府政策，一是说明他们在港铁董事局尸位素餐，未能发挥应有的作用。 港铁操作高铁工程延误和近期本报接连揭发的地铁站变身宛如商场，反映它在异化，若任由这种势头发展下去，港铁会成为另一个霸权，加入剥蚀市民利益的行列。政府是港铁大股东，有责任加强监管，显现政府的应有职能。(A04)