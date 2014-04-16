港报社评：高铁延误，不能只怨天--星岛日报4月16日

广深港高速铁路香港段，竟然会因为一场大雨，就要延迟9个月才竣工，骤听起来确是匪夷所思。 港铁解释，暴雨把泥土和碎石冲进工地，堵塞去水渠，雨水流进钻挖中的隧道，浸坏了有精密电子零件的大型钻挖机，无法运作。 大型工程因受天雨关系延误，事属正常，主要原因是露天作业，因风雨停工，无可避免。今次地底工程受天雨影响浸坏机器，则较为罕见。有关方面事前有没有做好防洪措施？有没有足够的警觉和应变，避免浸坏机器呢？港铁尚欠市民一个交代。 除了天雨，港铁昨日同时指出工程遭遇其他阻滞，包括西九龙总站和边境湿地一带的地质和地下管道设施问题。不过，去年底传出西九站工程延误，港铁已经表明可以调整不同项目的次序，这边工程遭遇问题可以先做那边，透过交叉施工，来确保整项高铁工程能够如期竣工， 当局又同意港铁输入外劳来追赶工程死綫。 如今港铁以这些理由来解释施工延误，就难免有自打嘴巴之嫌，甚至令人质疑当初有没有向政府和市民隐瞒问题的严重程度。 当初立法会通过拨款669亿元兴建高铁，当中已经包括产生问题时的应急费。港铁指有关延误导致的额外开支将由应急费支付。至于应急费是否足够，港铁讳莫如深，而且，如果延误除了天灾还涉及人为过失，有关损失又应否全部由纳税人包底呢？ 香港急须融入内地高铁网络，以保持竞争优势，以及为大型文化和体育项目吸引客源和一流表演团体，带动创意产业，高铁还要经过两、三个雨季才能够竣工，更须做好保护措施，防范一再延误，令港人引以自豪的高效率沦为笑话。(A06)