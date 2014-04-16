港报社评：追究延误责任，输外劳解人手荒--文汇报4月16日

港铁昨日宣布，原定明年完工的广深港高铁香港段工程将延误9个月，主要工程要到2016年完工，而通车时间亦要顺延1年至2017年。高铁工程严重延误，不但令建筑成本急升，更会阻碍两地高铁网络及经贸的融合，对香港造成严重经济损失。当局必须彻查延误原因，如果涉及港铁失误更应追究责任。高铁工程延误也暴露出香港建造业人手荒的问题，当局应加快输入外劳。劳工团体也应以大局为重，在确保本地员工就业的同时，支持适当输入外劳。 高铁工程成本高昂，愈迟完工成本愈高。根据协议，高铁工程由政府出资委托港铁公司规划和兴建，意味因为工程延误而急增的开支，很可能最终要由公帑承担。虽然工程延误涉及不同原因，但港铁有不可推卸的责任。当局须追查延误原因，如发现当中存在港铁的失误，则应要求港铁承担一定比例的损失。 高铁自动工以来一直存在人手不足的问题，人手紧张不但令工程难以应付任何突发事件，更大幅拉高成本，令工程造价不断攀升。尽管建造业工人的薪金已是一加再加，但工程仍是聘请不到足够的员工，说明人手荒已经成为结构性问题。 输入外劳是一个敏感的问题，特别是劳工团体更会大力反对。然而，香港现时的情况并非是有人无工做，而是有工无人做。劳工市场的过度保护主义不但保障不了工人的权益，反而会损害香港的整体竞争力以及市民生活。当局应及早加快输入外劳以应付大量的工程需要，并且向社会宣传输入外劳的理据和必要性，劳工团体也应以社会利益为重，实事求是的支持输入外劳。(A02)