港报财经评论：赌股季绩预测，金沙银娱标青--经济日报4月16日

赌股季绩预测，金沙银娱标青/林瑞芬

美股周一反弹，港股昨反而回吐，收市跌1.6%至22,671；国指跌2.1%至10,028；大市成交额只有636亿港元，幸未见太大沽压。中国内地3月份人民币贷款增加1.05万亿人民币，略高于市场预期的1万亿港元，但广义货币（M2）余额116.07万亿人民币，同比增长12.1%，低于市场预期的13%；3月份社会融资规模亦同比减少，启示中国内地之货币政策不因首季经济疲弱而大放松。正如李克强总理周前提示，短期不会有大型刺激经济措施。纵如此，A股短期的回吐力料有限，政策底始终较强烈，上证2000支持力强，昨收2,101，跌1.4%。复活节长假在夕，市况趋平淡消化上周超买市况。技术上，恒指回吐疑似后抽，支持22,400至22,500守稳，仍盼反覆趋升。

上周蜻蜓点水式提出濠赌股，也有机会是北水南调的目标之一，今趁将公布季绩检阅。市场担心中国严打贪腐，濠赌股去年底以来股价一直受压，惟望首季可凭业绩冲喜一下。联昌国际证券预测濠赌股今年首季的EBITDA增长按年比升29%；环比增长2%，增长动力仍在，推手主要来自中场增长。金沙中国 将发布强劲季度EBITDA增长，按年同比增长46%，主要得益于市场份额在路氹的赌场提升属性。而澳博 的EBITDA增长率较低，同比只有3%，因预计市场占有降。对于其他的赌场运营商的EBITDA增长率，按年比，银河娱乐 增38%、美高梅中国 增33%、永利澳门 升11%等。

今年澳门的博彩收入增长，市场一般预计在15至20%。联昌则认为只有13%，第二季的增长料最强，按年升16%；相反，第三季及第四季因去年同期基数提高，分别按年只涨11%及6%。年初至今，只有银河和金沙跑赢恒生指数及摩根士丹利中国指数，预计市场份额上升及盈利可预见性高，跑赢势持续。首选银娱，金沙和新濠国际 。摩根大通发表报告指，今年澳门首季博彩收益按年升20%，按年季升2%，主要由于中场业务增长强劲，按年升39%及按季升5%所带动；至于贵宾厅（VIP）收入按季持平，按年仍升12%。首季绩预计，金沙的EBITDA增长率，按年同比为44%，环比9%，这与联昌的预期相若。此外，银娱的EBITDA增长率，按年同比为44%，环比12%，更为理想；美高梅环比增7%，按年增31%。(B03)

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流动性不足，A股先整固/余少文

刚表示上证综合指数可挑战2,380点，A股立即下跌，国企指数则险守10，000关，相信是中国内地流动性不足，尽管M2增长录得13年最低，乐观可为日后流动性回升铺路。中国内地股市昨日跌，上证综合指数守2,100点，国企指数则守10,000点，全日跌215点或2.1%，收报10,028点，成交额130亿港元，只有12%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌93点或2%，收报4,253点，成交额52亿港元。

市场都预期今日公布的首季GDP只有7.3%，若然符合预期或好过预期，大市有机会反弹。只是近日披露的宏观经济数据，多不如人意，即使人民银行昨日公布3月货币数据，情况好不了多少，当月新增贷款1.05万亿人民币，符合市场预期，社会融资规模亦高过预期，达到2.07万亿人民币，只是社会融资规模较去年同期下跌约19%，整个一季度规模亦较去年同期少5,612亿人民币，首季新增贷款3.01万亿人民币，同比多2,592亿人民币。

令人担心是3月底广义货币（M2）和狭义货币（M1）仅增长12.1%和5.4%，前者是2001年2月见12%以来最低，反映中国内地流动性在减弱，即使外汇占款增加，但上市银行贷存比率由上年底的67.6%，升至去年底的70%，反映存款增长幅度不及贷款增幅。更甚是央行自农历年后，积极收紧流动性，过去两周正回购规模在增加，昨日正回购1,720亿人民币，是今年重启正回购以来最大单日回笼。

中国内地近年流动性表现，直接影响A股走势，虽见中国偏紧的贷款政策未见改变，M2增幅又竟然降至13年最低，也低于今年13%左右的目标，从好的角度来看，若然未来9个月，每个月升0.1%，M2增幅到年底便可达标，也可以制造流动性回升现象。只要市场相信流动性回升，实际上港沪通在下半年推出，确实可以增加A股的流动性，则大市应该可以向上，故对中国内地经济今年余下时间表现是乐观，继续睇上证2,380点，国指可挑战12,000点。(B06)